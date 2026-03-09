Мер Стамбула Екрем Імамоглу постане перед судом у справі про корупцію

$43.8150.90
ukenru
8 березня, 19:46 • 13155 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 31819 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 54140 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 34726 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 33508 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 28029 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 38289 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 80374 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 44486 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 44708 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
2м/с
61%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ринок готується до стрибка цін на нафту до $100 за барель – FT8 березня, 18:30 • 11826 перегляди
Син убитого аятоли ймовірно став новим верховним лідером Ірану – джерела8 березня, 18:42 • 13853 перегляди
"Зелені" перемагають консерваторів Мерца на виборах у німецькому Баден-Вюртемберзі8 березня, 21:01 • 8354 перегляди
Велика Британія залишилася із запасами газу лише на два дні - Daily Mail8 березня, 21:23 • 6276 перегляди
Ціна на нафту перевищила 100 доларів уперше з часів вторгнення рф в Україну00:53 • 9434 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 54134 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 77436 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 82709 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 111979 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 74858 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Беньямін Нетаньягу
Іван Федоров
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Україна
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 22015 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 29761 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 32140 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 33045 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 33589 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Дипломатка
Золото
Шахед-136

Мер Стамбула Екрем Імамоглу постане перед судом у справі про корупцію

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Опозиційного політика звинувачують у хабарництві. Судовий процес може завадити йому взяти участь у виборах.

Мер Стамбула Екрем Імамоглу постане перед судом у справі про корупцію

Мер Стамбула Екрем Імамоглу у понеділок, 9 березня, постане перед судом на тлі репресій проти опозиції. Про це йдеться у публікації Reuters, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що Імамоглу постає перед судом у масштабній справі про корупцію, яка може завадити амбіційному політику у його боротьбі за крісло президента з чинним главою держави Реджепом Таїпом Ердоганом.

55-річний Імамоглу є головним підозрюваним серед понад 400 обвинувачених, пов'язаних зі стамбульською "м'ясорубкою", звинувачених у корупції та хабарництві

- пише видання.

Вказується, що справа розглядається в будівлі суду в тюремному комплексі Сіліврі на захід від Стамбула, де Імамоглу утримується майже рік, і є центральним елементом судових репресій проти CHP, які "затьмарюють політику напередодні виборів, що очікуються наступного року".

"У коментарях ... Імамоглу обрав зухвалий тон, заявивши, що Ердоган повинен негайно оголосити вибори, але його перспективи кинути виклик лідеру-ветерану виглядають похмурими на тлі репресій, які, за словами правозахисних груп та іноземних спостерігачів, підірвали демократичні повноваження члена НАТО Туреччини", - пише видання.

Нагадаємо

У липні 2025 року мера Стамбула Екрема Імамоглу суд засудив мера Стамбула Екрема Імамоглу до одного року та восьми місяців позбавлення волі за звинуваченням у погрозах та образі прокурора. Мер знаходиться в опозиції до чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Турецький прокурор вимагає понад 2000 років ув’язнення для мера Стамбула Імамоглу11.11.25, 16:12 • 2850 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
НАТО
Туреччина