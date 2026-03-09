Мер Стамбула Екрем Імамоглу постане перед судом у справі про корупцію

Мер Стамбула Екрем Імамоглу у понеділок, 9 березня, постане перед судом на тлі репресій проти опозиції. Про це йдеться у публікації Reuters, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що Імамоглу постає перед судом у масштабній справі про корупцію, яка може завадити амбіційному політику у його боротьбі за крісло президента з чинним главою держави Реджепом Таїпом Ердоганом.

55-річний Імамоглу є головним підозрюваним серед понад 400 обвинувачених, пов'язаних зі стамбульською "м'ясорубкою", звинувачених у корупції та хабарництві - пише видання.

Вказується, що справа розглядається в будівлі суду в тюремному комплексі Сіліврі на захід від Стамбула, де Імамоглу утримується майже рік, і є центральним елементом судових репресій проти CHP, які "затьмарюють політику напередодні виборів, що очікуються наступного року".

"У коментарях ... Імамоглу обрав зухвалий тон, заявивши, що Ердоган повинен негайно оголосити вибори, але його перспективи кинути виклик лідеру-ветерану виглядають похмурими на тлі репресій, які, за словами правозахисних груп та іноземних спостерігачів, підірвали демократичні повноваження члена НАТО Туреччини", - пише видання.

Нагадаємо

У липні 2025 року мера Стамбула Екрема Імамоглу суд засудив мера Стамбула Екрема Імамоглу до одного року та восьми місяців позбавлення волі за звинуваченням у погрозах та образі прокурора. Мер знаходиться в опозиції до чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Турецький прокурор вимагає понад 2000 років ув’язнення для мера Стамбула Імамоглу