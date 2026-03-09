Мэр Стамбула Экрем Имамоглу предстанет перед судом по делу о коррупции

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу в понедельник, 9 марта, предстанет перед судом на фоне репрессий против оппозиции. Об этом говорится в публикации Reuters, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Имамоглу предстает перед судом по масштабному делу о коррупции, которое может помешать амбициозному политику в его борьбе за кресло президента с действующим главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

55-летний Имамоглу является главным подозреваемым среди более 400 обвиняемых, связанных со стамбульской "мясорубкой", обвиняемых в коррупции и взяточничестве - пишет издание.

Указывается, что дело рассматривается в здании суда в тюремном комплексе Силиври к западу от Стамбула, где Имамоглу содержится почти год, и является центральным элементом судебных репрессий против НРП, которые "омрачают политику накануне выборов, ожидаемых в следующем году".

"В комментариях ... Имамоглу выбрал дерзкий тон, заявив, что Эрдоган должен немедленно объявить выборы, но его перспективы бросить вызов лидеру-ветерану выглядят мрачными на фоне репрессий, которые, по словам правозащитных групп и иностранных наблюдателей, подорвали демократические полномочия члена НАТО Турции", - пишет издание.

Напомним

В июле 2025 года мэра Стамбула Экрема Имамоглу суд приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу к одному году и восьми месяцам лишения свободы по обвинению в угрозах и оскорблении прокурора. Мэр находится в оппозиции к действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

