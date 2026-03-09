Мэр Стамбула Экрем Имамоглу предстанет перед судом по делу о коррупции

$43.8150.90
ukenru
8 марта, 19:46 • 14264 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 34623 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 55932 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 35739 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 34377 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 28314 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 38471 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 80524 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 44566 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 44817 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+1°
1.5м/с
72%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
«Зеленые» побеждают консерваторов Мерца на выборах в немецком Баден-Вюртемберге8 марта, 21:01 • 10077 просмотра
Великобритания осталась с запасами газа всего на два дня - Daily Mail8 марта, 21:23 • 8186 просмотра
Россия массово завозит мигрантов из Центральной Азии на ВОТ и вербует их в армию - ЦНС8 марта, 22:19 • 6278 просмотра
Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину00:53 • 12005 просмотра
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе03:17 • 6022 просмотра
публикации
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 55922 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 78188 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 83404 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 112707 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 75476 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Биньямин Нетаньяху
Иван Федоров
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Украина
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 22358 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 30060 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 32402 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 33279 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 33805 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Дипломатка
Золото
Шахед-136

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу предстанет перед судом по делу о коррупции

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Оппозиционного политика обвиняют во взяточничестве. Судебный процесс может помешать ему принять участие в выборах.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу предстанет перед судом по делу о коррупции

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу в понедельник, 9 марта, предстанет перед судом на фоне репрессий против оппозиции. Об этом говорится в публикации Reuters, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что Имамоглу предстает перед судом по масштабному делу о коррупции, которое может помешать амбициозному политику в его борьбе за кресло президента с действующим главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

55-летний Имамоглу является главным подозреваемым среди более 400 обвиняемых, связанных со стамбульской "мясорубкой", обвиняемых в коррупции и взяточничестве

- пишет издание.

Указывается, что дело рассматривается в здании суда в тюремном комплексе Силиври к западу от Стамбула, где Имамоглу содержится почти год, и является центральным элементом судебных репрессий против НРП, которые "омрачают политику накануне выборов, ожидаемых в следующем году".

"В комментариях ... Имамоглу выбрал дерзкий тон, заявив, что Эрдоган должен немедленно объявить выборы, но его перспективы бросить вызов лидеру-ветерану выглядят мрачными на фоне репрессий, которые, по словам правозащитных групп и иностранных наблюдателей, подорвали демократические полномочия члена НАТО Турции", - пишет издание.

Напомним

В июле 2025 года мэра Стамбула Экрема Имамоглу суд приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу к одному году и восьми месяцам лишения свободы по обвинению в угрозах и оскорблении прокурора. Мэр находится в оппозиции к действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Турецкий прокурор требует более 2000 лет тюрьмы для мэра Стамбула Имамоглу11.11.25, 16:12 • 2850 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
НАТО
Турция