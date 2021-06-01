Мер Одеси Труханов провалив кожну четверту обіцянку

Деталі

Серед іншого він провалив створення додаткових 120 ліжкомісць для "ковідних" пацієнтів.

Виконав при цьому він 79 обіцянок, серед яких облаштування нових стадіонів в декількох школах, введення посади медсестри і охоронця в школах, оновлення зовнішнього вигляду зоопарку та інші "побутові" справи.

Серед істотного, мер Одеси виконав обіцянку з оновлення рухомого складу міського електротранспорту та впровадження держпрограми компенсації зростання цін і тарифів для незахищених верств населення.

В процесі виконання у Труханова ще 76 обіцянок. Вони стосуються в більшості реставрації фасадів, відновлення житлового фонду та облаштування культурно-розважальних громадських місць.

Доповнення

В кінці травня Труханов виступив з річним звітом своєї діяльності, де одним з головних досягнень назвав оновлений вхід в зоопарк.

При цьому одесити стверджують, що мер займається рутинними питаннями в той час, як їм на голови сипляться балкони і карнизи старих будинків, а берег Одеси забудовується незаконними будівництвами.