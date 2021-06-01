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Мер Одеси Труханов провалив кожну четверту обіцянку

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Аналітичний портал "Слово і діло" нарахував 205 обіцянок міського голови Одеси Геннадія Труханова, 50 з яких він вже провалив, передає УНН

Мер Одеси Труханов провалив кожну четверту обіцянку

Деталі

Серед іншого він провалив створення додаткових 120 ліжкомісць для "ковідних" пацієнтів.

Виконав при цьому він 79 обіцянок, серед яких облаштування нових стадіонів в декількох школах, введення посади медсестри і охоронця в школах, оновлення зовнішнього вигляду зоопарку та інші "побутові" справи.

Серед істотного, мер Одеси виконав обіцянку з оновлення рухомого складу міського електротранспорту та впровадження держпрограми компенсації зростання цін і тарифів для незахищених верств населення.

В процесі виконання у Труханова ще 76 обіцянок. Вони стосуються в більшості реставрації фасадів, відновлення житлового фонду та облаштування культурно-розважальних громадських місць.

Доповнення

В кінці травня Труханов виступив з річним звітом своєї діяльності, де одним з головних досягнень назвав оновлений вхід в зоопарк. 

При цьому одесити стверджують, що мер займається рутинними питаннями в той час, як їм на голови сипляться балкони і карнизи старих будинків, а берег Одеси забудовується незаконними будівництвами. 

Українські Національні Новини

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