Мэр Одессы Труханов провалил каждое четвертое обещание
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Аналитический портал "Слово і діло" насчитал 205 обещаний городского головы Одессы Геннадия Труханова, 50 из которых он уже провалил, передает УНН.
Детали
Среди прочего он провалил создание дополнительных 120 койкомест для "ковидных" пациентов.
Выполнил при этом он 79 обещаний, среди которых обустройство новых стадионов в нескольких школах, введение должности медсестры и охранника в школах, обновление внешнего вида зоопарка и другие "бытовые" дела.
Среди существенного, мэр Одессы выполнил обещание по обновлению подвижного состава городского электротранспорта и внедрение госпрограммы компенсации роста цен и тарифов для незащищенных слоев населения.
В процессе выполнения у Труханова еще 76 обещаний. Они касаются в большинстве реставрации фасадов, восстановления жилого фонда и обустройства культурно-развлекательных общественных мест.
Дополнение
В конце мая Труханов выступил с годовым отчетом своей деятельности, где одним из главных достижений назвал обновленный вход в зоопарк.
При этом одесситы утверждают, что мэр занимается рутинными вопросами в то время, как им на головы сыпятся балконы и карнизы старых домов, а берег Одессы застраивается незаконными стройками.