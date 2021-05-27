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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Мэр Одессы Труханов назвал свое главное достижение: открытие входа в зоопарк

Киев • УНН

 • 19705 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Городской голова Одессы Геннадий Труханов сегодня публично подытожил свою годовую деятельность. Среди главных достижений назвал новый вход в зоопарк, сообщает УНН.

Мэр Одессы Труханов назвал свое главное достижение: открытие входа в зоопарк

Цитата

“Одним из крупнейших событий прошлого года считаю открытие нового входа в зоопарк через обновленный Преображенский парк, открытие в самом парке детской площадки, которую так ждали мамы с детьми. В этом году реконструкции зоопарка будет продолжаться”, — прокомментировал он.

Дополнение

В прошлом году Труханов провалил 16 своих обещаний, но попиарился на поднятии танкера Delfi.

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