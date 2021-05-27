Мер Одеси Труханов назвав своє головне досягнення: відкриття входу в зоопарк

Цитата

“Однією з найбільших подій минулого року вважаю відкриття нового входу до зоопарку через оновлений Преображенський парк, відкриття в самому парку дитячого майданчика, на який так чекали мами з дітьми. В цьому році реконструкції зоопарку триватимуть”, — прокоментував він.

Доповнення

Минулого року Труханов провалив 16 своїх обіцянок, але попіарився на піднятті танкеру Delfi.