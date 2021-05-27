Мер Одеси Труханов назвав своє головне досягнення: відкриття входу в зоопарк
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Міський голова Одеси Геннадій Труханов сьогодні публічно підсумував свою річну діяльність. Серед головних досягнень назвав новий вхід у зоопарк, повідомляє УНН.
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“Однією з найбільших подій минулого року вважаю відкриття нового входу до зоопарку через оновлений Преображенський парк, відкриття в самому парку дитячого майданчика, на який так чекали мами з дітьми. В цьому році реконструкції зоопарку триватимуть”, — прокоментував він.
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Минулого року Труханов провалив 16 своїх обіцянок, але попіарився на піднятті танкеру Delfi.