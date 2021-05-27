Мер Одеси Труханов сьогодні розповість про свої досягнення за рік: за цей час він провалив 16 обіцянок

“Відбудеться звіт Одеського міського голови перед територіальною громадою міста Одеси за 2020 рік”, — анонсує пресслужба міськради.

Захід розпочнеться о 13:00 в актовій залі Центру інтегрованих послуг, за адресою: місто Одеса, вул. Косівська, 2-Д.

Передбачена пряма трансляція по посиланню.

Доповнення

За період, про який відзвітує Труханів, він провалив 16 обіцянок. Про що свідчать дані аналітиків порталу “Слово і Діло”.

Зокрема Труханів обіцяв, але так і не реалізував проект будівництва окружної дороги Одеси.

Крім того, мер міста так і не побудував обіцяний сучасний концертно-виставковий центр в Одесі.

Також залишилися невиконаними обіцянки Труханова про будівництво стадіонів в Одесі.

З повним переліком невиконаних обіцянок мера Одеси можна ознайомитися за посиланням.