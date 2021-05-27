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Мер Одеси Труханов сьогодні розповість про свої досягнення за рік: за цей час він провалив 16 обіцянок

Київ • УНН

 • 28882 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні, 27 травня, мер Одеси Геннадій Труханов представить річний звіт своїх досягнень. Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради, передає УНН.

Мер Одеси Труханов сьогодні розповість про свої досягнення за рік: за цей час він провалив 16 обіцянок

“Відбудеться звіт Одеського міського голови перед територіальною громадою міста Одеси за 2020 рік”, — анонсує пресслужба міськради.

Захід розпочнеться о 13:00 в актовій залі Центру інтегрованих послуг, за адресою: місто Одеса, вул. Косівська, 2-Д.

Передбачена пряма трансляція по посиланню.

Доповнення

За період, про який відзвітує Труханів, він провалив 16 обіцянок. Про що свідчать дані аналітиків порталу “Слово і Діло”.

Зокрема Труханів обіцяв, але так і не реалізував проект будівництва окружної дороги Одеси.

Крім того, мер міста так і не побудував обіцяний сучасний концертно-виставковий центр в Одесі.

Також залишилися невиконаними обіцянки Труханова про будівництво стадіонів в Одесі.

З повним переліком невиконаних обіцянок мера Одеси можна ознайомитися за посиланням.

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