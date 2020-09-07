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"Товаришу мере, а до чого тут ви": Криклій поставив Труханова у незручне становище через піар на Delfi

Київ • УНН

 • 17819 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Останні дні мер Одеси Геннадій Труханов активно піаряться на піднятті Delfi, до якого не має ніякого відношення. Під черговим таким постом свій коментар залишив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє УНН.

"Товаришу мере, а до чого тут ви": Криклій поставив Труханова у незручне становище через піар на Delfi

"Товаришу мере, а до чого тут ви?", - запитав Труханова Криклій.

Треба відзначити, що меру Одеси так і не знайшлося що відповісти міністру.

Раніше політолог заявляв, що Труханов даремно намагається піаритися на Delfi, адже він до цього процесу не має ніякого відношення.

Нагадаємо, з кінця липня за дорученням Президента проблемою підняття танкера Delfi займається Мінінфраструктури. 26 серпня компанії "Трансшип" і "Бруклін-Київ", які вирішили допомогти державі - підняли танкер на рівний кіль.

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