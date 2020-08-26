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Труханов зря пытается пиариться на поднятии "Делфи" - политолог

Киев • УНН

 • 19617 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Попытки главы Одессы Геннадия Труханова попиариться на поднятии танкера "Делфи" - напрасны. Он никакого отношения к этому не имеет. Такое мнение в комментарии УНН высказал политический аналитик Александр Кочетков.

Труханов зря пытается пиариться на поднятии "Делфи" - политолог

Он мог бы это делать раньше, если бы самостоятельно на местном уровне справился бы с проблемой. Однако ни местные власти, ни областная, ни судовладелец так и не смогли за долгое время сдвинуть танкер с места, рассказал аналитик.

"Все от него отталкивались. Ни одного желающего не было, перебрасывали это как горячую картофелину", - сказал Кочетков.

По его словам, длительная бездеятельность местных властей привела к тому, что танкер застрял в воде и доставать его было уже значительно сложнее, чем в начале - нужна была профессиональная техника. Тогда Президент и поручил поднятия танкера лично министру инфраструктуры. А когда его подняли - все хотят присоединиться к победе.

"И сейчас вот это бревно несут 150 руководителей Украины. Конечно, и мэр Одессы хочет приобщиться, как он каким-то образом имел к этому отношение. Никакого отношения не имел", - отмечает Кочетков.

Поэтому он считает бесполезным попытки пиариться на этом.

"Пропиариться на том, что проблему в конце концов решили, не получится. Все видели, насколько оно затянулось и только при участии Президента, Киева, Министерства, которое привлекать пришлось - сделали дело. Одесситы все равно не поверят Труханову, его рассказам о своих героических поступках", - отметил политический аналитик.

Напомним, судовладелец имел исключительное право на самостоятельную ликвидацию аварии танкера "Делфи". Но после его непутевых попыток, в августе право перешло государству и Президент Владимир Зеленский поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию лично заниматься этим вопросом. На помощь государству пришли две авторитетные компании "Трансшип" и "Бруклин - Киев". Несколько недель они выполняли подготовительные работы и сегодня, 26 августа конце подняли "Делфи" и поставили его на киль.

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