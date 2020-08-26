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Труханов дарма намагається піаритися на піднятті “Делфі” — політолог

Київ • УНН

 • 19617 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Спроби очільника Одеси Геннадія Труханова попіаритися на піднятті танкеру “Делфі” — марні. Він жодного відношення до цього не має. Таку думку в коментарі УНН висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.

Труханов дарма намагається піаритися на піднятті “Делфі” — політолог

Він міг би це робити раніше, якщо б самотужки на місцевому рівні впорався б з проблемою. Проте ані місцева влада, ані обласна, ані судновласник так і не змогли за довгий час зрушити танкер з місця, розповів аналітик.

“Всі від нього відштовхувалися. Жодного бажаючого не було, перекидали це як гарячу картоплину”, — сказав Кочетков.

За його словами, довготривала бездіяльність місцевої влади призвела до того, що танкер загруз у воді і діставати його було вже значно складніше, ніж на початку — потрібна була професійна техніка. Тоді Президент і доручив підняття танкеру особисто міністру інфраструктури. А коли його підняли — всі тепер хочуть долучитися до перемоги.

“І зараз ось це бревно несуть 150 керівників України. Звісно, і мер Одеси хоче залучитися, наче він якимось чином мав до цього відношення. Жодного відношення не мав”, — зазначає Кочетков.

Тому він вважає марним спроби піаритися на цьому.

“Пропіаритися на тому, що проблему врешті-решт вирішили не вийде. Всі бачили, наскільки воно затяглося і тільки за участі Президента, Києва, Міністерства, яке долучати довелося — зробили справу. Одесити все одно не повірять Труханову, його розповідям про власні героїчні вчинки”, — зазначив політичний аналітик.

Нагадаємо, судновласник мав виключне право на самостійну ліквідацію аварії танкеру “Делфі”. Але після його недолугих спроб, у серпні право перейшло державі і Президент Володимир Зеленський доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію особисто займатися цим питанням. На допомогу державі прийшли дві авторитетні компанії “Трансшип” і “Бруклін — Київ”. Декілька тижнів вони виконували підготовчі роботи і сьогодні, 26 серпня врешті підняли “Делфі” і поставили його на кіль

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