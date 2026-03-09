Мер міста Кран-Монтана став офіційним підозрюваним у справі про смертельну пожежу у гірськолижному барі

$43.730.0850.540.36
ukenru
Ексклюзив
11:13 • 2274 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
06:12 • 13279 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 35349 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 57584 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 90411 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 53199 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 45863 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 33791 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 40892 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 82295 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
39%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Ірані підтвердили військову допомогу росії у війні проти США та Ізраїлю9 березня, 02:04 • 15578 перегляди
Україна відправляє військових на Близький Схід для знищення "шахедів": в ISW дали оцінку ініціативі9 березня, 03:17 • 26938 перегляди
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 19648 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 12253 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 12077 перегляди
Публікації
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 306 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 2274 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України08:38 • 12157 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 90411 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 94064 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Об'єднані Арабські Емірати
Угорщина
Реклама
УНН Lite
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video07:33 • 8478 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли06:56 • 12317 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 29869 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 36809 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 38631 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Financial Times

Мер міста Кран-Монтана став офіційним підозрюваним у справі про смертельну пожежу у гірськолижному барі

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Мера Ніколя Феро підозрюють у недбалості через відсутність перевірок безпеки в барі. Трагедія під час пожежі 1 січня стала однією з найбільших у країні.

Мер міста Кран-Монтана став офіційним підозрюваним у справі про смертельну пожежу у гірськолижному барі
Фото: Reuters

Прокурори швейцарського кантону Вале розширили розслідування трагедії в гірськолижному барі "Le Constellation", де внаслідок вогню загинула 41 людина. До списку обвинувачених додали мера міста Ніколя Феро, якого вже викликали на допит через підозру у вбивстві з необережності. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з документами слідства, мер Ніколя Феро отримав статус обвинуваченого через системні порушення правил безпеки в муніципалітеті.

Раніше посадовець публічно визнав, що міська влада пропустила кілька обов'язкових щорічних інспекцій закладу, проте запевнив, що не мав інформації про неналежне виконання перевірок.

Повинен щодня з'являтися до поліції: власника швейцарського бару, де загинуло 40 людей, відпустили на волю13.01.26, 20:35 • 3935 переглядiв

Прокуратура підтвердила включення нових осіб до розслідування, призначивши допит ключових фігурантів на 13 квітня.

Наразі експерти продовжують вивчати технічні причини займання та відповідність будівлі бару нормам пожежної безпеки, які діяли на момент інциденту.

Нагадаємо

Трагедія, що сталася 1 січня, забрала життя переважно підлітків і стала однією з найгірших катастроф у сучасній історії Швейцарії.

Степан Гафтко

Світ
Нерухомість
Новий рік
Reuters
Швейцарія