Мер міста Кран-Монтана став офіційним підозрюваним у справі про смертельну пожежу у гірськолижному барі
Київ • УНН
Мера Ніколя Феро підозрюють у недбалості через відсутність перевірок безпеки в барі. Трагедія під час пожежі 1 січня стала однією з найбільших у країні.
Прокурори швейцарського кантону Вале розширили розслідування трагедії в гірськолижному барі "Le Constellation", де внаслідок вогню загинула 41 людина. До списку обвинувачених додали мера міста Ніколя Феро, якого вже викликали на допит через підозру у вбивстві з необережності. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Згідно з документами слідства, мер Ніколя Феро отримав статус обвинуваченого через системні порушення правил безпеки в муніципалітеті.
Раніше посадовець публічно визнав, що міська влада пропустила кілька обов'язкових щорічних інспекцій закладу, проте запевнив, що не мав інформації про неналежне виконання перевірок.
Прокуратура підтвердила включення нових осіб до розслідування, призначивши допит ключових фігурантів на 13 квітня.
Наразі експерти продовжують вивчати технічні причини займання та відповідність будівлі бару нормам пожежної безпеки, які діяли на момент інциденту.
Нагадаємо
Трагедія, що сталася 1 січня, забрала життя переважно підлітків і стала однією з найгірших катастроф у сучасній історії Швейцарії.