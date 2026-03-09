Мэр города Кран-Монтана стал официальным подозреваемым по делу о смертельном пожаре в горнолыжном баре

$43.730.0850.540.36
Эксклюзив
11:13 • 2508 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
06:12 • 13373 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 35417 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 57648 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 90498 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 53237 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 45882 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 33794 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 40895 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 82305 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
публикации
Эксклюзивы
В Иране подтвердили военную помощь России в войне против США и Израиля
9 марта, 02:04
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе
9 марта, 03:17
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов Ощадбанка
9 марта, 05:15
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали
06:56
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины
08:38
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий
11:31
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
11:13 • 2514 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины
8 марта, 08:38
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 12:28
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов
6 марта, 14:46
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Объединенные Арабские Эмираты
Венгрия
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026
07:33
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали
06:56
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 марта
8 марта, 13:08
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"
7 марта, 13:15
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"
7 марта, 12:43
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Financial Times

Мэр города Кран-Монтана стал официальным подозреваемым по делу о смертельном пожаре в горнолыжном баре

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Мэра Николя Феро подозревают в халатности из-за отсутствия проверок безопасности в баре. Трагедия во время пожара 1 января стала одной из крупнейших в стране.

Мэр города Кран-Монтана стал официальным подозреваемым по делу о смертельном пожаре в горнолыжном баре
Фото: Reuters

Прокуроры швейцарского кантона Вале расширили расследование трагедии в горнолыжном баре "Le Constellation", где в результате пожара погиб 41 человек. В список обвиняемых добавили мэра города Николя Феро, которого уже вызвали на допрос по подозрению в убийстве по неосторожности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно документам следствия, мэр Николя Феро получил статус обвиняемого из-за системных нарушений правил безопасности в муниципалитете.

Ранее чиновник публично признал, что городские власти пропустили несколько обязательных ежегодных инспекций заведения, однако заверил, что не располагал информацией о ненадлежащем выполнении проверок.

Должен ежедневно являться в полицию: владельца швейцарского бара, где погибли 40 человек, отпустили на свободу13.01.26, 20:35 • 3935 просмотров

Прокуратура подтвердила включение новых лиц в расследование, назначив допрос ключевых фигурантов на 13 апреля.

Сейчас эксперты продолжают изучать технические причины возгорания и соответствие здания бара нормам пожарной безопасности, действовавшим на момент инцидента.

Напомним

Трагедия, произошедшая 1 января, унесла жизни преимущественно подростков и стала одной из худших катастроф в современной истории Швейцарии.

Степан Гафтко

Новости Мира
Недвижимость
Новый год
Reuters
Швейцария