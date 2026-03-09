Мэр города Кран-Монтана стал официальным подозреваемым по делу о смертельном пожаре в горнолыжном баре

Фото: Reuters

Прокуроры швейцарского кантона Вале расширили расследование трагедии в горнолыжном баре "Le Constellation", где в результате пожара погиб 41 человек. В список обвиняемых добавили мэра города Николя Феро, которого уже вызвали на допрос по подозрению в убийстве по неосторожности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно документам следствия, мэр Николя Феро получил статус обвиняемого из-за системных нарушений правил безопасности в муниципалитете.

Ранее чиновник публично признал, что городские власти пропустили несколько обязательных ежегодных инспекций заведения, однако заверил, что не располагал информацией о ненадлежащем выполнении проверок.

Должен ежедневно являться в полицию: владельца швейцарского бара, где погибли 40 человек, отпустили на свободу

Прокуратура подтвердила включение новых лиц в расследование, назначив допрос ключевых фигурантов на 13 апреля.

Сейчас эксперты продолжают изучать технические причины возгорания и соответствие здания бара нормам пожарной безопасности, действовавшим на момент инцидента.

Напомним

Трагедия, произошедшая 1 января, унесла жизни преимущественно подростков и стала одной из худших катастроф в современной истории Швейцарии.