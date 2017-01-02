Мер Миколаєва відзвітує за рік проведеної роботи фотовиставкою
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 2 січня. УНН. Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вирішив відзвітувати перед виборцями за рік на посаді мера за допомогою фотографій. Про це повідомили кореспонденту УНН у міській раді Миколаєва.
Відкриття фотовиставки “Олександр Сєнкевич — 1 рік разом” заплановано на Різдвяний вечір 6 січня у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв по вул.Нікольській,54 (вхід з вул. Соборної).
Нагадаємо, що О.Сєнкевич переміг на виборах мера Миколаєва у другому турі, перемігши лідера місцевих опоблоківців Ігоря Дятлова 15 листопада 2015 року.