Мер Миколаєва відзвітує за рік проведеної роботи фотовиставкою

Відкриття фотовиставки “Олександр Сєнкевич — 1 рік разом” заплановано на Різдвяний вечір 6 січня у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв по вул.Нікольській,54 (вхід з вул. Соборної).

Нагадаємо, що О.Сєнкевич переміг на виборах мера Миколаєва у другому турі, перемігши лідера місцевих опоблоківців Ігоря Дятлова 15 листопада 2015 року.