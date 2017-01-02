Мэр Николаева отчитается за год проведенной работы фотовыставкой
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 2 января. УНН. Николаевский городской голова Александр Сенкевич решил отчитаться перед избирателями за год на посту мэра с помощью фотографий. Об этом сообщили корреспонденту УНН в городском совете Николаева.
Открытие фотовыставки "Александр Сенкевич - 1 год вместе" запланировали на Рождественский вечер 6 января в выставочном зале Николаевского городского дворца культуры и искусств по ул.Никольская, 54 (вход с ул. Соборной).
Напомним, что А.Сенкевич победил на выборах мэра Николаева во втором туре, победив лидера местных оппоблоковцев Игоря Дятлова 15 ноября 2015 г.