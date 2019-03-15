Меган Маркл останній раз вийшла в люди перед пологами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Вагітна дружина принца Гаррі Меган Маркл останній раз перед пологами взяла участь в публічних заходах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Harper's Bazaar.
Меган Маркл знаходиться на сьомому місяці вагітності, проте ще не припинила виконувати свої королівські обов'язки.
Останній раз герцогиня з'явилася в супроводі чоловіка на святкуванні Дня Співдружності в Букінгемському палаці. Тепер вона буде готуватися до пологів, які заплановані на квітень.
"Її публічні зобов'язання закінчилися, але вона ще не пішла в декретну відпустку", - зазначив представник королівського сімейства. Він також додав, що Меган Маркл продовжує з'являтися на приватних зустрічах.
У найближчих планах Меган Маркл - підготовка дитячої кімнати для новонародженого в нейтральних тонах. Очікується, що оформлення буде зроблено в біло-сірих кольорах.
Як повідомляв УНН, британський принц Гаррі з Меган з'їжджають із загального будинку з братом Вільямом і Кейт.
Нагадаємо, 15 жовтня офіційно стало відомо, що герцогиня Сассекська Меган Маркл вагітна.