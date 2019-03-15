Меган Маркл последний раз вышла в свет перед родами

Меган Маркл находится на седьмом месяце беременности, однако еще не прекратила выполнять свои королевские обязанности.

Последний раз герцогиня появилась в сопровождении мужа на праздновании Дня Содружества в Букингемском дворце. Теперь она будет готовиться к родам, которые запланированы на апрель.

"Ее публичные обязательства закончились, но она еще не ушла в декретный отпуск", - отметил представитель королевского семейства. Он также добавил, что Меган Маркл продолжает появляться на частных встречах.

В ближайших планах Меган Маркл - подготовка детской комнаты для новорожденного в нейтральных тонах. Ожидается, что оформление будет сделано в бело-серых цветах.

Как сообщал УНН, британский принц Гарри с Меган съезжают из общего дома с братом Уильямом и Кейт.

Напомним, 15 октября официально стало известно, что герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна.