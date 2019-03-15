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Меган Маркл последний раз вышла в свет перед родами

Киев • УНН

 • 23572 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Беременная супруга принца Гарри Меган Маркл последний раз перед родами приняла участие в публичных мероприятиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Harper's Bazaar.

Меган Маркл последний раз вышла в свет перед родами

Меган Маркл находится на седьмом месяце беременности, однако еще не прекратила выполнять свои королевские обязанности.

Последний раз герцогиня появилась в сопровождении мужа на праздновании Дня Содружества в Букингемском дворце. Теперь она будет готовиться к родам, которые запланированы на апрель.

"Ее публичные обязательства закончились, но она еще не ушла в декретный отпуск", - отметил представитель королевского семейства. Он также добавил, что Меган Маркл продолжает появляться на частных встречах.

В ближайших планах Меган Маркл - подготовка детской комнаты для новорожденного в нейтральных тонах. Ожидается, что оформление будет сделано в бело-серых цветах.

Как сообщал УНН, британский принц Гарри с Меган съезжают из общего дома с братом Уильямом и Кейт.

Напомним, 15 октября официально стало известно, что герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна.

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