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Медуніверситет Богомольця закликав Генпрокурора взяти на контроль розслідування заяв Амосової

Медуніверситет Богомольця закликав Генпрокурора взяти на контроль розслідування заяв Амосової

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Вчена рада Національного медичного університету імені Богомольця звернулась до Генерального прокурора України з проханням взяти на особистий контроль розслідування заяв ректора Катерини Амосової. Про це сказав перший проректор з науково-педагогічної роботи національного медичного університету імені Богомольця Ярослав Цехмістер, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні, 5 березня, відбулося позачергове засідання вченої ради. На порядку денному було одне єдине питання: засудження тролінгу Національного медичного університету та прийняття відповідних рішень”, — сказав він.

За словами проректора, був повний кворум, і було прийнято відповідне рішення, відповідно до якого “абсолютно неприпустимою є діяльність невідомих осіб щодо цькування Національного медичного університету імені О.Богомольця”.

Під такою діяльністю вчена рада вважає розміщення на вулицях міста Києва банерів з провокаційними заявами щодо МОЗ України від імені ректора університету, направлення СМС-повідомлень, здійснення фейкових заяв щодо керівництва університету та студентів протягом останніх місяців та інше.

“Проаналізувавши ситуацію, що склалась, вчена рада вирішила:

1. Просимо Генерального Прокурора України взяти на особистий контроль розслідування заяв ректора Національного медичного університету Катерини Амосової про кримінальні порушення з цього приводу, що зареєстровані та мають ефективно розслідуватись;

2. Закликаємо посадових осіб Міністерства охорони здоров’я України припинити переслідування та тиск на Національний медичний університет імені Богомольця;

3. Вимагаємо від виконуючої міністра охорони здоров’я України пані Уляним Супрун терміново припинити безпідставні політичні спекуляції щодо Національного медичного університету та його ректора Катерини Амосової;

4. Вимагаємо від МОЗ України зобов’язати Центр тестування виконати вимоги закону України про публічні закупівлі та здійснити дії, спрямовані на укладення з НМУ ім. Богомольця договору про надання послуг з проведення ліцензійних іспитів “Крок" у 2018 році;

5. Висловлюємо підтримку ректору НМУ ім. Богомольця Амосовій К.М. в її боротьбі за права, незалежність, та автономність”, — зазначив Цехмістер.

Нагадаємо, Адміністративний суд Києва відновив Катерину Амосову на посаді ректора національного медичного університету імені Богомольця.

Раніше 28 лютого Національний медичний університет імені О.О.Богомольця припинив страйк.

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