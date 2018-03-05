Медуниверситет Богомольца призвал Генпрокурора взять на контроль расследование заявлений Амосовой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Ученый совет Национального медицинского университета имени Богомольца обратилась к Генеральному прокурору Украины с просьбой взять под личный контроль расследование заявлений ректора Екатерины Амосовой. Об этом сказал первый проректор по научно-педагогической работе Национального медицинского университета имени Богомольца Ярослав Цехмистер, передает корреспондент УНН.
"Сегодня, 5 марта, состоялось внеочередное заседание ученого совета. На повестке дня был один единственный вопрос: осуждение троллинга Национального медицинского университета и принятие соответствующих решений", - сказал он.
По словам проректора, был полный кворум, и было принято соответствующее решение, согласно которому "абсолютно недопустима деятельность неизвестных лиц по травле Национального медицинского университета имени Богомольца".
Под такой деятельностью ученый совет имеет в виду размещение на улицах города Киева баннеров с провокационными заявлениями относительно МЗ Украины от имени ректора университета, направление СМС-сообщений, осуществление фейковых заявлений относительно руководства университета и студентов в течение последних месяцев и прочее.
"Проанализировав сложившуюся ситуацию, ученый совет решил:
1. Просим Генерального прокурора Украины взять под личный контроль расследование заявлений ректора Национального медицинского университета Екатерины Амосовой об уголовных нарушения по этому поводу, которые зарегистрированы и должны эффективно расследоваться;
2. Призываем должностных лиц Министерства здравоохранения Украины прекратить преследование и давление на Национальный медицинский университет имени Богомольца;
3. Требуем от исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины госпожи Ульяны Супрун немедленно прекратить безосновательные политические спекуляции относительно Национального медицинского университета и его ректора Екатерины Амосовой;
4. Требуем от Минздрава Украины обязать Центр тестирования выполнить требования закона Украины о публичных закупках и осуществить действия, направленные на заключение с НМУ им. Богомольца договора о предоставлении услуг по проведению лицензионных экзаменов "Крок" в 2018 году;
5. Выражаем поддержку ректору НМУ им. Богомольца Амосовой К.М. в ее борьбе за свои права, независимость и автономность", - отметил Цехмистер.
Напомним, Административный суд Киева возобновил Екатерину Амосову в должности ректора национального медицинского университета имени Богомольца.
Раньше 28 февраля Национальный медицинский университет имени Богомольца прекратил забастовку.