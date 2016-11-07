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Медогляд підтвердив, що син нардепа І.Молотка під час ДТП був напідпитку - поліція

Медогляд підтвердив, що син нардепа І.Молотка під час ДТП був напідпитку - поліція

Київ • УНН

 • 7212 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Під час огляду лікаря було підтверджено, що син нардепа Ігоря Молотка Денис на момент скоєння ДТП був п'яний. Про це повідомив керівник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко в ефірі "112 Україна", передає УНН.

"Під час допиту встановлено, що саме він (Денис Молоток - ред.) був за кермом транспортного засобу. Є довідка лікаря, який після огляду дав інформацію, що у нього є всі ознаки алкогольного сп'яніння. Слідство дотримується саме такої версії", - зазначив він.

За словами А.Крищенка, планується проведення експертиз для з'ясування тяжкості ушкоджень потерпілих у ДТП.

"Зараз будуть проведені експертизи встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень (потерпілих - ред.) і буде прийматися рішення щодо водія. Обставини, які були встановлені на той час, і ступінь тілесних ушкоджень, що були заподіяні, згідно з чинним КПК не дали слідчому можливість прийняти рішення за ст. 208 про затримання", - додав він.

Нагадаємо, у Києві син народного депутата Ігоря Молотка в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) розбив авто патрульної поліції і ще один автомобіль. Унаслідок події постраждали 4 людей. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Українські Національні Новини

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