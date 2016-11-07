Медосмотр подтвердил, что сын нардепа И.Молотка во время ДТП был пьян - полиция

"Во время допроса установлено, что именно он (Денис Молоток - ред.) был за рулем транспортного средства. Есть справка врача, который после осмотра дал информацию, что у него есть все признаки алкогольного опьянения. Следствие придерживается именно такой версии", - отметил он.

По словам А.Крищенка, планируется проведение экспертиз для выяснения тяжести повреждений пострадавших в ДТП.

"Сейчас будут проведены экспертизы установления степени тяжести телесных повреждений (потерпевших - ред.) и будет приниматься решение в отношении водителя. Обстоятельства, которые были установлены в то время, и степень телесных повреждений, которые были причинены, согласно действующему УПК не дали следователю возможность принять решение по ст. 208 о задержании ", - добавил он.

Напомним, в Киеве сын народного депутата Игоря Молотка в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) разбил авто патрульной полиции и еще один автомобиль. В результате происшествия пострадали 4 человека. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).