Медики нагадали рекомендації для захисту здоров'я під час пандемії COVID-19

ukru
19 березня, 18:42 • 46623 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100512 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101361 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117013 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123502 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120310 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155966 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125089 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124786 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123913 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 52301 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 49550 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 49945 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 28534 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 33485 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 94011 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 103212 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 86144 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 155966 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 52598 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 59910 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 108073 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126309 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125691 перегляди
Актуальне
Медики нагадали рекомендації для захисту здоров'я під час пандемії COVID-19

Медики нагадали рекомендації для захисту здоров'я під час пандемії COVID-19

Київ • УНН

 • 12705 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Для захисту життя і здоров’я під час пандемії COVID-19 потрібно під час походів у магазини або в інших публічних місцях триматися на відстані не менше метра від інших і, за можливості, не торкатися руками очей, рота, носа та дотримуватися правил респіраторної гігієни. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я.

"У час пандемії COVID-19, навіть в умовах послаблення карантину, слід відповідально дотримуватися рекомендацій, які розроблені, щоб захистити ваше життя і здоров’я", - йдеться в повідомленні.

Так, у ЦГЗ рекомендують:

• Під час походів у магазини або в інших публічних місцях (зокрема у медичних закладах) тримайтеся на відстані не менше метра від інших і, за можливості, не торкайтеся руками очей, рота, носа.

• Перед доторком до кошиків або візочків обробляйте їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%. Після повернення з магазину, а також після розбору принесених покупок ретельно мийте руки теплою водою з милом протягом 20–40 секунд.

• Придбані овочі та фрукти слід мити так само, як і завжди. Перед тим як торкатися до них, помийте руки водою з милом. Після цього ретельно вимийте фрукти і овочі чистою водою, особливо якщо ви їсте їх сирими.

• Регулярно і ретельно обробляйте руки дезінфектором із вмістом спирту не менше 60% або мийте їх теплою водою з милом протягом 20–40 секунд. Це допомагає знищити віруси, які можуть перебувати на шкірі.

• Уникайте місць великого скупчення людей. Там набагато вища ймовірність опинитися в тісному контакті з особою, інфікованою COVID-19.

• Дотримуйтеся правил респіраторної гігієни. Під час кашлю або чхання прикривайте рот і ніс згином ліктя або серветкою. Використану серветку слід викинути і вимити руки.

• Якщо у вас підвищилася температура, з’явилися кашель і утруднене дихання, подзвоніть до сімейного лікаря. Звернення до лікаря по телефону дозволить йому, за необхідності, оперативно направити вас до спеціалізованого лікувального закладу.

Також наголошується, що рекомендації щодо запобігання поширенню COVID-19 ефективно працюватимуть лише тоді, коли їх дотримуватимуться всі.

Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 67,5 тис. випадків COVID-19, за добу – 1022.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32