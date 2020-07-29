Медики нагадали рекомендації для захисту здоров'я під час пандемії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Для захисту життя і здоров’я під час пандемії COVID-19 потрібно під час походів у магазини або в інших публічних місцях триматися на відстані не менше метра від інших і, за можливості, не торкатися руками очей, рота, носа та дотримуватися правил респіраторної гігієни. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я.
"У час пандемії COVID-19, навіть в умовах послаблення карантину, слід відповідально дотримуватися рекомендацій, які розроблені, щоб захистити ваше життя і здоров’я", - йдеться в повідомленні.
Так, у ЦГЗ рекомендують:
• Під час походів у магазини або в інших публічних місцях (зокрема у медичних закладах) тримайтеся на відстані не менше метра від інших і, за можливості, не торкайтеся руками очей, рота, носа.
• Перед доторком до кошиків або візочків обробляйте їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%. Після повернення з магазину, а також після розбору принесених покупок ретельно мийте руки теплою водою з милом протягом 20–40 секунд.
• Придбані овочі та фрукти слід мити так само, як і завжди. Перед тим як торкатися до них, помийте руки водою з милом. Після цього ретельно вимийте фрукти і овочі чистою водою, особливо якщо ви їсте їх сирими.
• Регулярно і ретельно обробляйте руки дезінфектором із вмістом спирту не менше 60% або мийте їх теплою водою з милом протягом 20–40 секунд. Це допомагає знищити віруси, які можуть перебувати на шкірі.
• Уникайте місць великого скупчення людей. Там набагато вища ймовірність опинитися в тісному контакті з особою, інфікованою COVID-19.
• Дотримуйтеся правил респіраторної гігієни. Під час кашлю або чхання прикривайте рот і ніс згином ліктя або серветкою. Використану серветку слід викинути і вимити руки.
• Якщо у вас підвищилася температура, з’явилися кашель і утруднене дихання, подзвоніть до сімейного лікаря. Звернення до лікаря по телефону дозволить йому, за необхідності, оперативно направити вас до спеціалізованого лікувального закладу.
Також наголошується, що рекомендації щодо запобігання поширенню COVID-19 ефективно працюватимуть лише тоді, коли їх дотримуватимуться всі.
Нагадаємо, в Україні виявлено вже понад 67,5 тис. випадків COVID-19, за добу – 1022.