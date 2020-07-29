Медики напомнили рекомендации для защиты здоровья во время пандемии COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 37020 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102151 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107052 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134264 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110897 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131776 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102138 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102596 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104443 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102067 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Медики напомнили рекомендации для защиты здоровья во время пандемии COVID-19

Медики напомнили рекомендации для защиты здоровья во время пандемии COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12702 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Для защиты жизни и здоровья во время пандемии COVID-19 нужно во время походов в магазины или в других общественных местах держаться на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не прикасаться руками глаз, рта, носа и соблюдать правила респираторной гигиены . Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

"В настоящее время пандемии COVID-19, даже в условиях ослабления карантина, следует ответственно следовать рекомендациям, которые разработаны, чтобы защитить вашу жизнь и здоровье", - говорится в сообщении.

Так, в ЦОЗ рекомендуют:

• Во время походов в магазины или в других общественных местах (в частности в медицинских учреждениях) держитесь на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не касайтесь руками глаз, рта, носа.

• Перед прикосновением к корзинам или тележекам обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. По возвращении из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

• Приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. Перед тем как прикасаться к ним, помойте руки с мылом. После этого тщательно вымойте фрукты и овощи чистой водой, особенно если вы едите их сырыми.

• Регулярно и тщательно обрабатывайте руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мойте их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Это помогает уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.

• Избегайте мест большого скопления людей. Там гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с лицом, инфицированным COVID-19.

• Соблюдайте правила респираторной гигиены. Во время кашля или чихания прикрывайте рот и нос изгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует выбросить и вымыть руки.

• Если у вас повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, позвоните семейному врачу. Обращение к врачу по телефону позволит ему при необходимости оперативно направить вас в специализированное лечебное учреждение.

Также отмечается, что рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 будут эффективно работать только тогда, когда их соблюдать все.

Напомним, в Украине выявлено уже более 67,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1022.

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