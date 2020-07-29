Медики напомнили рекомендации для защиты здоровья во время пандемии COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Для защиты жизни и здоровья во время пандемии COVID-19 нужно во время походов в магазины или в других общественных местах держаться на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не прикасаться руками глаз, рта, носа и соблюдать правила респираторной гигиены . Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.
"В настоящее время пандемии COVID-19, даже в условиях ослабления карантина, следует ответственно следовать рекомендациям, которые разработаны, чтобы защитить вашу жизнь и здоровье", - говорится в сообщении.
Так, в ЦОЗ рекомендуют:
• Во время походов в магазины или в других общественных местах (в частности в медицинских учреждениях) держитесь на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не касайтесь руками глаз, рта, носа.
• Перед прикосновением к корзинам или тележекам обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. По возвращении из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.
• Приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. Перед тем как прикасаться к ним, помойте руки с мылом. После этого тщательно вымойте фрукты и овощи чистой водой, особенно если вы едите их сырыми.
• Регулярно и тщательно обрабатывайте руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мойте их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Это помогает уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.
• Избегайте мест большого скопления людей. Там гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с лицом, инфицированным COVID-19.
• Соблюдайте правила респираторной гигиены. Во время кашля или чихания прикрывайте рот и нос изгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует выбросить и вымыть руки.
• Если у вас повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, позвоните семейному врачу. Обращение к врачу по телефону позволит ему при необходимости оперативно направить вас в специализированное лечебное учреждение.
Также отмечается, что рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 будут эффективно работать только тогда, когда их соблюдать все.
Напомним, в Украине выявлено уже более 67,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1022.