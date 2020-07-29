Медики напомнили рекомендации для защиты здоровья во время пандемии COVID-19

КИЕВ. 29 июля. УНН. Для защиты жизни и здоровья во время пандемии COVID-19 нужно во время походов в магазины или в других общественных местах держаться на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не прикасаться руками глаз, рта, носа и соблюдать правила респираторной гигиены . Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.