Медичній системі України з початку вторгнення допомогли на понад 12 млрд грн - МОЗ

Цитата

«Україна отримала 8,5 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму більше ніж 12 мільярдів гривень за період від початку активної фази збройної агресії росії. Нас підтримали і продовжують це робити понад 60 міжнародних і благодійних організацій, медичних закладів, іноземних та вітчизняних компаній, а також уряди різних держав. Географія – 35 країн», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Як вказано, уся гуманітарна допомога розподіляється за пріоритетністю. Найперше – для закриття потреб медичних закладів, що в зоні бойових дій та поблизу, а також тих, що займаються лікуванням поранених. Також перевагу мають заклади регіонів із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб. Гуманітарну допомогу розвантажують на складах поблизу державного кордону, там її обліковують, а потім розподіляють та доставляють до регіонів, ураховуючи пріоритетність.

Збір медичних потреб, облік залишків на регіональних складах та в закладах охорони здоров'я, а також розподіли медичної гуманітарної допомоги відбуваються через інформаційно-аналітичну систему «MedData», додали у МОЗ.

Окрім того, за час повномасштабного вторгнення, як вказано, вдалося налагодити співпрацю з волонтерами та благодійниками для координації взаємодії та оперативного забезпечення медичних потреб.

Доповнення

Парламентський секретар МЗС Латвії Занда Калніня-Лукашевиця повідомила, що відправили в Україну вантаж з гумдопомогою на більш як на 2,1 млн євро.