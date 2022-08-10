Медичній системі України з початку вторгнення допомогли на понад 12 млрд грн - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала 8,5 тисячі тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму більше ніж 12 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, інформує УНН.
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«Україна отримала 8,5 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги на загальну суму більше ніж 12 мільярдів гривень за період від початку активної фази збройної агресії росії. Нас підтримали і продовжують це робити понад 60 міжнародних і благодійних організацій, медичних закладів, іноземних та вітчизняних компаній, а також уряди різних держав. Географія – 35 країн», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Як вказано, уся гуманітарна допомога розподіляється за пріоритетністю. Найперше – для закриття потреб медичних закладів, що в зоні бойових дій та поблизу, а також тих, що займаються лікуванням поранених. Також перевагу мають заклади регіонів із великою кількістю внутрішньо переміщених осіб. Гуманітарну допомогу розвантажують на складах поблизу державного кордону, там її обліковують, а потім розподіляють та доставляють до регіонів, ураховуючи пріоритетність.
Збір медичних потреб, облік залишків на регіональних складах та в закладах охорони здоров'я, а також розподіли медичної гуманітарної допомоги відбуваються через інформаційно-аналітичну систему «MedData», додали у МОЗ.
Окрім того, за час повномасштабного вторгнення, як вказано, вдалося налагодити співпрацю з волонтерами та благодійниками для координації взаємодії та оперативного забезпечення медичних потреб.
Доповнення
Парламентський секретар МЗС Латвії Занда Калніня-Лукашевиця повідомила, що відправили в Україну вантаж з гумдопомогою на більш як на 2,1 млн євро.