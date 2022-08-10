Медицинской системе Украины с начала вторжения помогли на более 12 млрд грн - Минздрав

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КИЕВ. 10 августа. УНН. С начала полномасштабного вторжения Украина получила 8,5 тысячи тонн медицинской гуманитарной помощи на общую сумму более 12 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, информирует УНН.

Цитата

«Украина получила 8,5 тысяч тонн медицинской гуманитарной помощи на общую сумму более 12 миллиардов гривен за период с начала активной фазы вооруженной агрессии россии. Нас поддержали и продолжают это делать более 60 международных и благотворительных организаций, медицинских учреждений, иностранных и отечественных компаний, а также правительства разных государств. География – 35 стран», - говорится в сообщении.

Детали 

Как указано, вся гуманитарная помощь распределяется по приоритетности. Прежде всего – для закрытия потребностей медицинских учреждений, находящихся в зоне боевых действий и поблизости, а также занимающихся лечением раненых. Также преимущество имеют учреждения регионов с большим количеством внутренне перемещенных лиц. Гуманитарную помощь разгружают на складах вблизи государственной границы, там ее учитывают, а затем распределяют и доставляют в регионы, учитывая приоритетность.

Сбор медицинских нужд, учет остатков на региональных складах и учреждениях здравоохранения, а также распределения медицинской гуманитарной помощи проходят через информационно-аналитическую систему «MedData», указали в Минздраве.

Кроме того, за время полномасштабного вторжения, как сообщается, удалось наладить сотрудничество с волонтерами и благотворителями для координации взаимодействия и оперативного обеспечения медицинских нужд.

Дополнение

Парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица сообщила, что отправили в Украину груз с гумпомощью на сумму более чем на 2,1 млн евро. 

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