Латвия отправила в Украину гуманитарную помощь на более чем на 2,1 млн евро

Детали

Акция гуманитарной помощи "Народу Украины!"Отправила 19 грузов на общую сумму более 950 тыс. Евро.

В Херсонскую, Донецкую, Николаевскую, Кировоградскую, Черниговскую, Запорожскую, Харьковскую область и Краматорск Донецкой области поступили медицинские средства, гигиенические, бытовые товары, питание, в том числе для детей, а также грузы для нескольких больниц. В пятницу планируется очередной груз на Киев.

Объединение "Предприниматели за мир" и LIKTA (Латвийская ассоциация информационно-коммуникационных технологий) в сотрудничестве с МИД страны адресовали украинском Мінцифри 4 грузы с ИТ-оборудованием общей стоимостью более 650 тыс. Евро.

Объединение "Viegli palidzet" в сотрудничестве с предпринимателями {6 и в тесной координации с МИД и Государственной пожарно-спасательной службой отправило 18 грузов общей стоимостью 515 тыс. Евро. Помощь с предметами первой необходимости, средствами гигиены, лекарствами, продуктами питания, одеждой поступила на Закарпатье, в Луганскую и Одесскую области, а также в Молдову, где находятся украинские беженцы.

Всего благотворительные организации пожертвовали более 7,5 млн евро.

Напомним

В Латвии 9 мая объявили днем памяти погибших в войне украинцев.