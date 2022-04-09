Латвія відправила в Україну гуманітарну допомогу на більш як на 2,1 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Парламентський секретар МЗС Латвії Занда Калніня-Лукашевиця у своєму Facebook повідомила, що відправили в Україну вантаж з гумдопомогою на суму більш як на 2,1 млн євро. Про це інформує УНН.
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Акція гуманітарної допомоги "Народові України!" відправила 19 вантажів на загальну суму понад 950 тис. євро.
У Херсонську, Закарпатську, Миколаївську, Кіровоградську, Чернігівську, Запорізьку, Харківську область та Краматорськ Донецької області надійшли медичні засоби, гігієнічні, побутові товари, харчування, в тому числі для дітей, а також вантажі для кількох лікарень. У п’ятницю планується черговий вантаж на Київ.
Об’єднання «Підприємці за мир» та LIKTA (Латвійська асоціація інформаційно-комунікаційних технологій) у співпраці з МЗС країни адресували українському Мінцифри 4 вантажі з ІТ-обладнанням загальною вартістю понад 650 тис. євро.
Об’єднання "Viegli palidzet" у співпраці з підприємцями, ziedot.lv і в тісній координації з МЗС та Державною пожежно-рятувальною службою відправило 18 вантажів загальною вартістю 515 тис. євро. Допомога з предметами першої необхідності, засобами гігієни, ліками, продуктами харчування, одягом надійшла на Закарпаття, в Рівненську та Одеську області, а також у Молдову, де перебувають українські біженці.
Загалом благодійні організації пожертвували понад 7,5 млн євро.
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