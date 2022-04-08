У Латвії 9 травня оголосили днем пам'яті загиблих у війні українців

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Як зазначається, окремі опозиційні депутати в дебатах закликали вибрати для цього дня іншу дату, наприклад 24 лютого, мотивуючи це тим, що призначення жалоби на 9 травня виглядає як спроба приховано заборонити святкування 9 травня і "використовувати трагедію в Україні для внутрішніх політичних цілей".

Ухвалена постанова передбачає, що в день пам'яті державні прапори будуть приспущені. На резиденції президента, будівлі Кабміну і Сейму поруч розмістять і прапор України. Державні та місцеві органи влади цього дня не можуть організовувати розважальні заходи та свята - дозвіл на них не даватимуть.

Нагадаємо

Молдова оголосила 4 квітня день жалоби за загиблими в Україні.