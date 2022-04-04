Молдова оголосила 4 квітня день жалоби за загиблими в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президентка Молдови Мая Санду на своїй сторінці у Тwitter написала, що сьогоднішній день у країні стає "Днем памʼяті за загиблими в Україні". Про це повідомляє УНН.
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"Неможливо дивитися на звірства в Бучі та інших містах України. Шокована жорстокістю щодо мирного населення. Молдова рішуче засуджує ці злочини проти людства, цю незаконну та неспровоковану війну проти України", - заявила президентка Молдови.
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Молдова оголошує сьогоднішній день днем жалоби за всіма загиблими в Україні.
Impossible to look at atrocities in #Bucha & other