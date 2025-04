Молдова оголосила 4 квітня день жалоби за загиблими в Україні

Цитата

"Неможливо дивитися на звірства в Бучі та інших містах України. Шокована жорстокістю щодо мирного населення. Молдова рішуче засуджує ці злочини проти людства, цю незаконну та неспровоковану війну проти України", - заявила президентка Молдови.

Деталі

Молдова оголошує сьогоднішній день днем жалоби за всіма загиблими в Україні.

