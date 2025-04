Молдова объявила 4 апреля день траура по погибшим в Украине

Цитата

"Невозможно смотреть на зверства в Буче и других городах Украины. Шокирована жестокостью в отношении мирного населения. Молдова решительно осуждает эти преступления против человечества, эту незаконную и неспровоцированную войну против Украины", - заявила президент Молдовы.

Детали

Молдова объявляет сегодняшний день днем траура по всем погибшим в Украине.

Impossible to look at atrocities in #Bucha & other