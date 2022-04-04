Молдова объявила 4 апреля день траура по погибшим в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Молдовы Мая Санду на своей странице в Тwitter написала, что сегодняшний день в стране становится "Днем памяти по погибшим в Украине". Об этом сообщает УНН.
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"Невозможно смотреть на зверства в Буче и других городах Украины. Шокирована жестокостью в отношении мирного населения. Молдова решительно осуждает эти преступления против человечества, эту незаконную и неспровоцированную войну против Украины", - заявила президент Молдовы.
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Молдова объявляет сегодняшний день днем траура по всем погибшим в Украине.
Impossible to look at atrocities in #Bucha & other