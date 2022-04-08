В Латвии 9 мая объявили днем памяти погибших в войне украинцев

Детали

Как отмечается, отдельные оппозиционные депутаты в дебатах призвали выбрать для этого дня другую дату, например на 24 февраля, мотивируя это тем, что назначение мероприятия на 9 мая выглядит как попытка скрыто запретить празднования 9 мая и "использовать трагедию в Украине для внутренних политических целей".

Принятое постановление предусматривает, что в день памяти государственные флаги будут приспущены. На резиденции президента, здании Кабмина и Сейма рядом разместят и флаг Украины. Государственные и местные органы власти в этот день не могут организовывать развлекательные мероприятия и праздники - разрешение на них давать не будут.

Напомним

Молдова объявила 4 апреля день траура по погибшим в Украине.