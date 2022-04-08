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В Латвии 9 мая объявили днем памяти погибших в войне украинцев

Киев • УНН

 • 156536 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сейм Латвии принял решение назначить 9 мая 2022 года днем памяти украинцев, погибших в результате войны, которую развязала россия. Предложение поддержал 61 депутат, против проголосовали 18. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

В Латвии 9 мая объявили днем памяти погибших в войне украинцев

Детали

Как отмечается, отдельные оппозиционные депутаты в дебатах призвали выбрать для этого дня другую дату, например на 24 февраля, мотивируя это тем, что назначение мероприятия на 9 мая выглядит как попытка скрыто запретить празднования 9 мая и "использовать трагедию в Украине для внутренних политических целей".

Принятое постановление предусматривает, что в день памяти государственные флаги будут приспущены. На резиденции президента, здании Кабмина и Сейма рядом разместят и флаг Украины. Государственные и местные органы власти в этот день не могут организовывать развлекательные мероприятия и праздники - разрешение на них давать не будут.

Напомним 

Молдова объявила 4 апреля день траура по погибшим в Украине.

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