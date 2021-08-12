McDonald's вимагатиме від співробітників в США прищепитись від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Американська корпорація McDonald's вимагатиме від усіх своїх співробітників на території США пройти повний курс вакцинації від коронавірусу до 27 вересня. Співробітників мережі фаст-фуду зобво'яжуть носити захисні маски на службі незалежно від того, щеплені вони чи ні. Про це пише УНН із посиланням на газету The Wall Street Journal.
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“Зростання заражень штамами COVID-19 викликає занепокоєння у багатьох з нас. Багато з вас говорили нам, що ви б відчували себе більш спокійно в офісі, якби були впевнені, що ваші колеги вакциновані”, -йдеться у повідомленні.
Деталі
Корпорація перенесла з 7 вересня на 11 жовтня відновлення очної роботи у своїх штаб-квартирах та філіях у США.
Зокрема, постачальники та підрядники, що відвідують підрозділи McDonald’s, мають також пройти повний курс вакцинації.
Керівництво корпорації не зобов’язуватиме працівників ресторанів швидкого харчування робити щеплення, але готове надати їм до чотирьох годин оплачуваної перерви для імунізації.
Нагадаємо
Весною працівники McDonald’s у США планували страйкувати по всій країні.