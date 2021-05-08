Працівники McDonald`s у США планують страйкувати по всій країні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Співробітники мережі швидкого харчування McDonald's в п'ятнадцяти містах США заявили про плани проведення страйку 19 травня з вимогою підвищення мінімального розміру оплати праці в компанії до 15 доларів за годину, повідомляє УНН з посиланням на прес-реліз компанії.
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Страйки будуть проходити за добу до щорічного засідання акціонерів McDonald's.
"Жоден працівник не повинен чекати, поки Конгрес підвищить мінімальний розмір оплати праці до справедливого значення", - йдеться в повідомленні.
Відзначається також, що в 2020 році на тлі спаду світової економіки McDonald's отримав майже 5 мільярдів доларів прибутку і заплатив мільярди дивідендів акціонерам".
Страйки пройдуть в 15 містах США, в тому числі в Лос-Анджелесі, Майамі, Орландо, Детройті та Чикаго, де знаходиться штаб-квартира компанії.
Представник компанії заявив, що прийняття законів про мінімальну ставку залежить безпосередньо від місцевої влади в штатах. Однак він допустив можливість наявності діалогу зі співробітниками з даного питання.
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Додамо
У США страйки співробітників McDonald's є частиною більш широкої кампанії "Боротьба за 15 доларів", розпочатої ще в 2012 році: її учасники, серед яких багато працівників різних мереж закладів швидкого харчування, вимагають введення мінімальної оплати праці в 15 доларів.