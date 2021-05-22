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Майже половина канадців вакцинувалася від коронавірусу

Київ • УНН

 • 15639 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. У Канаді від початку старту кампанії вакцинації щепили 45,10% осіб загального населення країни. Про це йдеться нра сайті уряду, пише УНН.

Майже половина канадців вакцинувалася від коронавірусу

Деталі

Отже, вже 17 138 480 канадців отримали хоча б одну дозу щеплення від COVID-19. Два уколи вакцини отримали 1 517 214 канадців, тобто лише % загального населення.

Такж, майже 90% канадців, старших 70 років, вже отримали хоча б одну дозу вакцини. 

За період пандемії в Канаді зафіксували 1,352,121 випадок коронавірусу, 25,162 особи померли.

Нагадаємо

Уряд Канади продовжив заборону на необов'язкові поїздки до країни, яка буде діяти до 21 червня.

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