Майже половина канадців вакцинувалася від коронавірусу

Деталі

Отже, вже 17 138 480 канадців отримали хоча б одну дозу щеплення від COVID-19. Два уколи вакцини отримали 1 517 214 канадців, тобто лише % загального населення.

Такж, майже 90% канадців, старших 70 років, вже отримали хоча б одну дозу вакцини.

За період пандемії в Канаді зафіксували 1,352,121 випадок коронавірусу, 25,162 особи померли.

Нагадаємо

Уряд Канади продовжив заборону на необов'язкові поїздки до країни, яка буде діяти до 21 червня.