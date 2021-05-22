Почти половина канадцев вакцинировался от коронавируса

Детали

Итак, уже 17138480 канадцев получили хотя бы одну дозу прививки от COVID-19. Два укола вакцины получили 1517214 канадцев, то есть только% общего населения.

Так же, почти 90% канадцев старше 70 лет, уже получили хотя бы одну дозу вакцины.

За период пандемии в Канаде зафиксировали 1,352,121 случай коронавируса, 25,162 человека умерли.

Напомним

Правительство Канады продлил запрет на необязательные поездки в страны, будет действовать до 21 июня.