Почти половина канадцев вакцинировался от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Канаде с начала старта кампании вакцинации привили 45,10% лиц общего населения страны. Об этом говорится нра сайте правительства, пишет УНН.
Детали
Итак, уже 17138480 канадцев получили хотя бы одну дозу прививки от COVID-19. Два укола вакцины получили 1517214 канадцев, то есть только% общего населения.
Так же, почти 90% канадцев старше 70 лет, уже получили хотя бы одну дозу вакцины.
За период пандемии в Канаде зафиксировали 1,352,121 случай коронавируса, 25,162 человека умерли.
Напомним
Правительство Канады продлил запрет на необязательные поездки в страны, будет действовать до 21 июня.