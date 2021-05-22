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Почти половина канадцев вакцинировался от коронавируса

Киев • УНН

 • 15639 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В Канаде с начала старта кампании вакцинации привили 45,10% лиц общего населения страны. Об этом говорится нра сайте правительства, пишет УНН.

Почти половина канадцев вакцинировался от коронавируса

Детали

Итак, уже 17138480 канадцев получили хотя бы одну дозу прививки от COVID-19. Два укола вакцины получили 1517214 канадцев, то есть только% общего населения.

Так же, почти 90% канадцев старше 70 лет, уже получили хотя бы одну дозу вакцины.

За период пандемии в Канаде зафиксировали 1,352,121 случай коронавируса, 25,162 человека умерли.

Напомним

Правительство Канады продлил запрет на необязательные поездки в страны, будет действовать до 21 июня.

Украинские Национальные Новости

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