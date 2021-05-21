Уряд Канади продовжив заборону на в'їзд для іноземців до кінця червня

Цитата:

"Ми продовжуємо обмеження на несуттєві міжнародні поїздки і перетин кордону з США до 21 червня 2021 року. Ми будемо продовжувати засновувати наші рішення на найкращих доступних рекомендаціях громадської охорони здоров'я, щоб захистити канадців від COVID-19", - повідомив Блер.

Доповнення

Канада планує послабити карантинні обмеження для вакцинованих громадян. Вони зможуть займатися спортом та збиратися групами людей.

Третина канадців отримала як мінімум одну дозу вакцини від початку вакцинації від COVID-19 наприкінці минулого року.