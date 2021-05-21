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Правительство Канады продлило запрет на въезд для иностранцев до конца июня

Киев • УНН

 • 16688 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Правительство Канады продлило запрет на необязательные поездки в страну, который будет действовать до 21 июня. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр, передает УНН.

Правительство Канады продлило запрет на въезд для иностранцев до конца июня

Цитата:

"Мы продлеваем ограничения на несущественные международные поездки и пересечение границы с США до 21 июня 2021 года. Мы будем продолжать основывать наши решения на наилучших доступных рекомендациях общественного здравоохранения, чтобы защитить канадцев от COVID-19", - сообщил Блэр.

Дополнение

Канада планирует ослабить карантин для вакцинированных граждан. Они смогут заниматься спортом и собираться группами людей.

Треть канадцев получила как минимум одну дозу вакцины с начала вакцинации от COVID-19 в конце прошлого года.

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