Правительство Канады продлило запрет на въезд для иностранцев до конца июня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Правительство Канады продлило запрет на необязательные поездки в страну, который будет действовать до 21 июня. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр, передает УНН.
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"Мы продлеваем ограничения на несущественные международные поездки и пересечение границы с США до 21 июня 2021 года. Мы будем продолжать основывать наши решения на наилучших доступных рекомендациях общественного здравоохранения, чтобы защитить канадцев от COVID-19", - сообщил Блэр.
Дополнение
Канада планирует ослабить карантин для вакцинированных граждан. Они смогут заниматься спортом и собираться группами людей.
Треть канадцев получила как минимум одну дозу вакцины с начала вакцинации от COVID-19 в конце прошлого года.