Третина канадців уже вакцинувалася від COVID-19

Деталі

14 771 261 канадців отримали мінімум одну дозу щеплення від COVID-19, що становить 38,87% від загального населення країни. Два уколи отримали лише 1 252 998 канадців тобто 3,30% загального населення.

Також більше 90% канадців, старших 80 років, вже отримали одну дозу вакцини.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров'я Квебеку вирішило припинити перше щеплення вакциною AstraZeneca. Канада схвалила вакцину Pfizer-BioNTech для підлітків у віці від 12 років.