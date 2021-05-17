Третина канадців уже вакцинувалася від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Третина канадців отримала як мінімум одну дозу вакцини від початку вакцинації від COVID-19 наприкінці минулого року. Про це пише УНН з посиланням на уряд Канади.
Деталі
14 771 261 канадців отримали мінімум одну дозу щеплення від COVID-19, що становить 38,87% від загального населення країни. Два уколи отримали лише 1 252 998 канадців тобто 3,30% загального населення.
Також більше 90% канадців, старших 80 років, вже отримали одну дозу вакцини.
Нагадаємо
Міністерство охорони здоров'я Квебеку вирішило припинити перше щеплення вакциною AstraZeneca. Канада схвалила вакцину Pfizer-BioNTech для підлітків у віці від 12 років.