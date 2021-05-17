Треть канадцев уже вакцинировалась от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Треть канадцев получила как минимум одну дозу вакцины от начала вакцинации от COVID-19 в конце прошлого года. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительство Канады.
Детали
14 771 261 канадцев получили минимум одну дозу прививки от COVID-19, составляет 38,87% от общего населения страны. Два укола получили лишь 1 252 998 канадцев есть 3,30% общего населения.
Также более 90% канадцев старше 80 лет, уже получили одну дозу вакцины.
Напомним
Министерство здравоохранения Квебека решило прекратить первую прививку вакциной AstraZeneca. Канада приняла вакцину Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 лет.