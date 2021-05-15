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Канада хоче послабити карантинні обмеження для вакцинованих громадян

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Канада планує послабити карантинні обмеження для вакцинованих громадян. Вони зможуть займатися спортом та збиратися групами людей, пише УНН з посиланням на Reuters.

Канада хоче послабити карантинні обмеження для вакцинованих громадян

Деталі

Після того, як 75% канадців отримають одноразову дозу, а 20% будуть повністю вакциновані, деякі обмеження можуть бути ослаблені. Канадцям дозволять невеликі збори на відкритому повітрі з родиною та друзями, кемпінги та пікніки. Також повернуть заняття спортом в приміщенні. Приблизно це може статися восени.

Цитата

“Я думаю, що маски можуть бути останнім шаром багатошарового захисту, який ми порадимо людям знімати”, — сказала директор громадської охорони здоров’я Тереза Тем.

Водночас, відсутність масок на відкритому повітрі також дозволена в Канаді.

Додатково

Зараз в Канаді одну дозу вакцини від COVID-19 отримало трохи більше ніж половина дорослого населення, а 4% дорослого населення Канади вже вакциновано повністю.

Канада схвалила вакцину Pfizer-BioNTech для підлітків у віці від 12 років.

За час пандемії в Канаді зафіксували 1,318,405 випадків коронавірусу, 24,869 людей померли.

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