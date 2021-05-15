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Канада хочет ослабить карантин для вакцинированных граждан

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Канада планирует ослабить карантин для вакцинированных граждан. Они смогут заниматься спортом и собираться группами людей, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Канада хочет ослабить карантин для вакцинированных граждан

Детали

После того, как 75% канадцев получат разовую дозу, а 20% будут полностью вакцинированы, некоторые ограничения могут быть ослаблены. Канадцам позволят небольшие сборы на открытом воздухе с семьей и друзьями, кемпинги и пикники. Также вернут занятия спортом в помещении. Примерно это может произойти осенью.

Цитата

“Я думаю, что маски могут быть последним слоем многослойной защиты, который мы посоветуем людям снимать”, — сказала директор общественного здравоохранения Тереза Тэм.

В то же время, отсутствие масок на открытом воздухе также разрешена в Канаде.

Дополнительно

Сейчас в Канаде одну дозу вакцины от COVID-19 получило чуть более половины взрослого населения, а 4% взрослого населения Канады уже вакцинировано полностью.

Канада приняла вакцину Pfizer-BioNTech для подростков в возрасте от 12 лет.

За время пандемии в Канаде зафиксировали 1,318,405 случаев коронавируса, 24,869 человек умерли.

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