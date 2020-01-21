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Майже півмільярда людей у світі не мають гідної оплати праці

Київ • УНН

 • 25190 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Майже півмільярда людей працює меншу кількість оплачуваних годин, ніж вони б хотіли, або не мають доступу до оплачуваної роботи. Про це повідомляє у своєму звіті Міжнародна організація праці, передає УНН.

Майже півмільярда людей у світі не мають гідної оплати праці

"Майже півмільярда людей працює менше оплачуваних годин, ніж вони хотіли б, або не мають доступу до оплачуваної роботи", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що згідно з прогнозом на 2020 рік, кількість безробітних зросте ще на 2,5 мільйони. Хоча рівень зростання безробіття залишається стабільним, але через уповільнення глобального економічного зростання не створюється достатньо робочих місць.

"Для мільйонів простих людей все важче отримати краще життя завдяки роботі. Значна нерівність та відчуження, що зберігаються та пов'язані з роботою, заважають їм знайти гідну роботу та краще майбутнє. Це надзвичайно серйозний висновок, що має глибокі та тривожні наслідки для соціальної згуртованості", - сказав генеральний директор МОП Гай Райдер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: українці чекають на відкриття ринку праці у Німеччині.

Зазначається, що серед півмільярда тих, хто не має гідної оплати праці – 188 мільйонів людей – безробітні, 165 мільйонів не мають гідно оплачуваної роботи, а 120 мільйонів людей або відмовились активно шукати роботу, або не мають доступу до ринку праці. Їх загальна кількість – 470 мільйонів людей у світі.

Також дослідження показало, що нерівність доходів вища, ніж вважалось раніше.

"В 2020-2021 в країнах, що розвиваються, очікується зростання рівня незначної та надзвичайної бідності, що становить перешкоду для досягнення мети сталого розвитку для знищення бідності до 2030 року. Зараз робоча бідність (визначена, як менше 3,20 доларів США на день при паритеті купівельної спроможності) стосується понад 630 мільйонів робітників, або кожного п’ятого робітника в світі", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що існує й інша нерівність, що стосується статі, віку, географічного положення. Зокрема, 267 мільйонів молодих людей, віком від 15 до 24 років не заняті ні у працевлаштуванні, ні у навчанні, а багато інших мають незадовільні умови праці.

Нагадаємо, Україна вперше з 2008 року випередила Білорусь та РФ за рівнем мінімальної зарплати.

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