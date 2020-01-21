Почти полмиллиарда людей в мире не имеют достойной оплаты труда

"Почти полмиллиарда людей работает меньше оплачиваемых часов, чем они хотели бы, или не имеют доступа к оплачиваемой работе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что согласно прогнозу на 2020 год, количество безработных вырастет еще на 2,5 миллиона. Хотя уровень роста безработицы остается стабильным, но из-за замедления глобального экономического роста не создается достаточное количество рабочих мест.

"Для миллионов простых людей все труднее получить лучшую жизнь благодаря работе. Значительная неравенство и отчуждение, хранящиеся и связанные с работой, мешают им найти достойную работу и лучшее будущее. Это очень серьезный вывод, имеющий глубокие и тревожные последствия для социальной сплоченности ", - сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер.

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Отмечается, что среди полмиллиарда тех, кто не имеет достойной оплаты труда - 188 000 000 человек - безработные, 165000000 не имеют достойно оплачиваемой работы, а 120 000 000 людей или отказались активно искать работу, либо не имеют доступа к рынку труда. Их общее количество - 470 000 000 человек в мире.

Также исследование показало, что неравенство доходов выше, чем считалось ранее.

"В 2020-2021 в развивающихся странах, ожидается рост уровня незначительной и чрезвычайной бедности, составляет препятствие для достижения цели устойчивого развития для уничтожения бедности до 2030 года. Сейчас рабочая бедность (определенная, как меньше 3,20 долларов США в день при паритету покупательной способности) касается более 630 000 000 рабочих, или каждого пятого рабочего в мире ", - говорится в сообщении.

Указано, что существует и другая неравенство касается пола, возраста, географического положения. В частности, 267000000 молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет не заняты ни в трудоустройстве, ни в учебе, а многие другие имеют неудовлетворительные условия труда.

Напомним, Украина впервые с 2008 года опередила Беларусь и РФ по уровню минимальной зарплаты.