Україна вперше з 2008 року випередила Білорусь та РФ за рівнем мінімальної зарплати

КИЇВ. 4 січня. УНН. Україна вперше з 2008 року випередила Білорусь та Російську Федерацію за рівнем мінімальної заробітної плати, на що вплинули ряд факторів. Про це повідомив заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук у Facebook, інформує УНН.