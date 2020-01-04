Україна вперше з 2008 року випередила Білорусь та РФ за рівнем мінімальної зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Україна вперше з 2008 року випередила Білорусь та Російську Федерацію за рівнем мінімальної заробітної плати, на що вплинули ряд факторів. Про це повідомив заступник міністра економіки Сергій Ніколайчук у Facebook, інформує УНН.
"Вперше за багато років мінімальна заробітна плата в Україні випередила аналогічні показники в Росії та Білорусі. Так, з 1 січня мінімалка в Україні зросла до 4 723 грн, або 199 дол США в еквіваленті за курсом на початок року", - зазначив чиновник.
На думку заступника міністра, є декілька факторів, що дозволили протягом останніх років нівелювати те відставання, що фактично з’явилося після кризи 2008 року і поглибилося в результаті кризи 2014-15 років.
"По-перше, українська економіка з 2016 року демонструє досить стійкі темпи зростання ВВП, поступо пришвидуючи їх (нагадаю, що у ІІ і ІІІ кварталах 2019 року вони перевищили 4%). По-друге, ринок праці додатково підігрівається процесами міграції, що стимулює навіть вищі темпи зростання реальних заробітних плат порівняно з темпами зростання продуктивності", - написав Ніколайчук.
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На його думку, вища продуктивність українців на підприємствах сусідніх європейських країн генерує тиск на заробітні плати і всередині країни в секторах неторгуємих товарів (відображаючи відомий ефект Балаша-Самуельсона). Зі слів заступника міністра, значні доходи від трудової міграції зумовлюють вищі темпи зростання національного доходу порівняно з ВВП. Це теж тисне на заробітні плати.
"По-третє, підвищення соціальних стандартів з 2016 року відбувається дещо швидшими темпами порівняно зі зростанням економіки, що є природним процесом з урахуванням значного просідання доходів найвразливіших верств населення протягом кризи 2014-15 років, переходом на ринкові засади встановлення тарифів на послуги ЖКГ і намагання влади знизити диференціацію доходів населення", - написав чиновник.
Ніколайчук переконаний, що у подальшому ці ж фактори (зростання продуктивності праці, процеси міграції та політики з перерозподілу доходів) та їхня комбінація визначатимуть динаміку соціальних стандартів.
"Головним чинником все ж у цьому процесі є підвищення ефективності економіки і зростання продуктивності праці, що буде зумовлювати як підвищення заробітних плат загалом по економіці, так і її мінімального рівня", - резюмував заступник міністра економіки.
Як повідомлялося раніше в УНН, У Мінсоцполітики планують збільшити прожитковий мінімум майже вдвічі.