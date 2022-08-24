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Майже 70% українців не дивилися російські серіали протягом останніх пів року – опитування

Київ • УНН

 • 111817 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Україні фіксують різке зниження рівня споживання російського контенту. Як свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", майже 70% українців не дивилися російські серіали протягом останніх пів року, передає УНН.

Майже 70% українців не дивилися російські серіали протягом останніх пів року – опитування

Цитата

"Більше 40% опитаних взагалі перестали дивитися російські серіали, ще чверть не дивилися раніше і зараз не дивляться. Загалом майже 70% не дивились російські серіали протягом останніх пів року, і ця цифра зросла втричі. Тільки 15% продовжують дивитись російські серіали як і раніше", - ідеться у повідомленні.

Деталі

До початку повномасштабного вторгнення росії частіше за інших російські серіали дивилися старші респонденти, жінки, мешканці сходу та півдня.

Музику слухали молодь, представники середнього покоління, чоловіки. Сьогодні російські серіали дещо частіше інших дивляться представники середнього покоління та жінки. Натомість щодо музики, то значно вирізняються у частоті споживання представники молоді, середнього покоління та чоловіків (третина у цих категоріях надалі продовжують слухати музику російських виконавців).

Понад 40% опитаних взагалі перестали слухати російську музику, ще 18% не слухали раніше і зараз не слухають. Загалом майже 60% не слухали російську музику протягом останніх півроку і ця цифра зросла майже вп’ятеро. Тільки чверть продовжують слухати російську музику як і раніше.

Довідка

Загальнонаціональне опитування провели 17-18 серпня 2022 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування не було українського мобільного зв'язку.

Усього опитали 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 3,1%.

Доповнення

У червні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7273-д про заборону публічного виконання російських пісень, а також їхнього використання на радіо і ТБ.

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