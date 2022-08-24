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Почти 70% украинцев не смотрели российские сериалы последние полгода – опрос

Киев • УНН

 • 111817 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Украине фиксируют резкое снижение уровня потребления российского контента. Как свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", почти 70% украинцев не смотрели российские сериалы последние полгода, передает УНН.

Почти 70% украинцев не смотрели российские сериалы последние полгода – опрос

Цитата

"Более 40% опрошенных вообще перестали смотреть российские сериалы, еще четверть не смотрели раньше и сейчас не смотрят. В общей сложности почти 70% не смотрели российские сериалы за последние полгода, и эта цифра выросла втрое. Только 15% продолжают смотреть российские сериалы по-прежнему", - говорится в сообщении.

Детали

До начала полномасштабного вторжения россии чаще других российские сериалы смотрели старшие респонденты, женщины, жители востока и юга.

Музыку слушали молодежь, представители среднего поколения, мужчины. Сегодня российские сериалы несколько чаще смотрят представители среднего поколения и женщины. А что касается музыки, то значительно отличаются в частоте потребления представители молодежи, среднего поколения и мужчин (треть в этих категориях продолжают слушать музыку российских исполнителей).

Более 40% опрошенных вообще перестали слушать русскую музыку, еще 18% не слушали раньше и сейчас не слушают. В общей сложности почти 60% не слушали русскую музыку за последние полгода и эта цифра выросла почти в 50 раз. Только четверть продолжают слушать русскую музыку по-прежнему.

Справка

Общенациональный опрос провели 17-18 августа 2022 среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса не было украинской мобильной связи.

Всего опросили 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Дополнение

В июне Верховная Рада приняла законопроект №7273-д о запрете публичного исполнения российских песен, а также их использования на радио и ТВ.

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