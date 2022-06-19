ВР заборонила російську музику в медіа та громадських місцях
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №7273-д про заборону публічного виконання російських пісень, а також їхнього використання на радіо і ТБ, інформує УНН з посиланням на сайт партії "Слуга народу".
Деталі
За словами співавтора ініціативи, голови підкомітету з питань музичної індустрії Олександра Санченка, закон має дві мети: сприяти розвитку української музики через збільшення квот на радіо, а також заборонити публічне виконання російських пісень, їх використання на радіо і ТБ.
"Ухвалення цього закону допоможе розвивати український музичний контент через збільшення квот на радіо, а також через запровадження поняття національного музичного продукту, який в майбутньому підтримуватиметься грантами Українським культурним фондом", – додав Олександр Санченко.
Заборона не поширюватиметься на російських співаків, які засуджують агресію росії проти України. Відповідний перелік виконавців вестиме й оновлюватиме Апарат Ради національної безпеки та оборони.
Крім того, законопроєкт передбачає:
• збільшення до 40 % частку пісень державною мовою при здійсненні радіомовлення;
• збільшення до 75% добового обсягу ведення передач, у тому числі новинно- аналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою.
Нагадаємо
У Тернополі вуличним музикантам заборонили співати російською мовою.