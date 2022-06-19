ВР запретила российскую музыку в медиа и общественных местах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект №7273-д о запрете публичного исполнения российских песен, а также их использования на радио и ТВ, информирует УНН со ссылкой на сайт партии "Слуга народа".
Детали
По словам соавтора инициативы, главы подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Александра Санченко, закон имеет две цели: способствовать развитию украинской музыки через увеличение квот на радио, а также запретить публичное исполнение российских песен, их использование на радио и ТВ.
"Принятие этого закона поможет развивать украинский музыкальный контент из-за увеличения квот на радио, а также из-за введения понятия национального музыкального продукта, который будет в будущем поддерживаться грантами Украинским культурным фондом", – добавил Александр Санченко.
Запрет не будет распространяться на российских певцов, осуждающих агрессию россии против Украины. Соответствующий список исполнителей будет вести и обновлять Аппарат Совета национальной безопасности и обороны.
Кроме того, законопроект предусматривает:
• увеличение до 40% на долю песен на государственном языке при осуществлении радиовещания;
• увеличение до 75% суточного объема ведения передач, в том числе новостно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке.
Напомним
В Тернополе уличным музыкантам запретили петь на русском языке.