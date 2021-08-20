Майже 60% українців вважають, що зможуть захистити свої права як власника землі – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Більше половини українців вважають, що зможуть захистити свої права як власника землі чи землекористувача, якщо їх порушать. Про це свідчать результати опитування “Готовність землевласників та землекористувачів до впровадження земельної реформи”, які наводить Міністерство юстиції України, інформує УНН.
Деталі
Із 1 липня 2021 року набув чинності закон щодо відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення. Отже, громадяни України здобули право купувати землю та продавати її.
За результатами опитування, лише 19% респондентів планують продавати, купувати землю або робити й те, й інше. Найбільше зацікавлені у купівлі землі орендари та ті, хто обробляє понад 11 га. Серед жителів обласних центрів потенційних покупців удвічі більше, ніж серед сільських жителів.
Також респондентів перевірили на знання земельного законодавства. Перевірка засвідчила, що їхній рівень правової обізнаності у земельних питаннях посередній. На 14 запитань про оформлення документів на землю, оренди, продажу 23% опитаних дали до 5 правильних відповідей, 55% — 6-9 правильних відповідей, 22% — 10 і більше. Інформація про останні зміни у земельному законодавстві наразі потрібна 53% опитаних. Однаково цікавлять респондентів такі питання: набуття та відчуження земельної ділянки (33%), приватизація та оренда (28%), оформлення документів на землю (27%).
Зокрема, українців перевірили на правоспроможність — чи зможуть вони захистити свої права, якщо буде така необхідність.
59% респондентів відповіли, що, ймовірно, зможуть захистити свої права як власника землі чи землекористувача, якщо їх порушать. 73% опитаних вважають, що, ймовірно, знайдуть, де дістати гарну пораду, якщо зіткнуться із проблемою, пов’язаною з правом приватної власності на землю.
Додамо
Соціологічне опитування “Готовність землевласників та землекористувачів до впровадження земельної реформи” провів Координаційний центр із надання правової допомоги за сприяння проєкту “Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні”.
Із 19 червня до 21 липня 2021 року було опитано 1 000 осіб, які мають у власності чи користуванні земельну ділянку сільськогосподарського призначення.
Опитування провели методом телефонного інтерв’ю. З клієнтської бази системи безоплатної правової допомоги відібрали телефонні номери людей, які протягом 2020-2021 років зверталися щодо питань, пов’язаних із землею.
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