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Майже 60% українців не вірять, що РФ припинить агресію проти України у разі відмови від ЄС та НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Майже 60% українців вважають, що Росія не припинить агресію проти України, навіть якщо наша країна відмовиться від свого прозахідного курсу. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке було презентоване під час дискусії “Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства”, передає кореспондент УНН.

Майже 60% українців не вірять, що РФ припинить агресію проти України у разі відмови від ЄС та НАТО

“Більшість українців (58,4%) не вірить, що Росія припинить свою агресивну політику щодо України, якщо та відмовиться від прагнення приєднатися до ЄС і НАТО”, - йдеться в результатах опитування.

Зазначається, що лише кожен п’ятий респондент - 21,82%, допускає цю можливість.

Вибірка дослідження становить 2029 респондентів. Опитування проводилося методом CAPI (особисті інтерв’ю вдома у респондента з використанням планшетів, computer-assisted personal interviews). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Із дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються урядом України. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%. Опитування проводилося 6-19 листопада 2020 року.

Як повідомляв УНН, за результатами опитування, проведеного у серпні поточного року, Росію вважають агресором, від якого треба захищатися і не підтримувати з ним жодних стосунків, 59,5% українців, а 9% вважають цю країну братньою щодо України.

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