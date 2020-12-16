Майже 60% українців не вірять, що РФ припинить агресію проти України у разі відмови від ЄС та НАТО

“Більшість українців (58,4%) не вірить, що Росія припинить свою агресивну політику щодо України, якщо та відмовиться від прагнення приєднатися до ЄС і НАТО”, - йдеться в результатах опитування.

Зазначається, що лише кожен п’ятий респондент - 21,82%, допускає цю можливість.

Вибірка дослідження становить 2029 респондентів. Опитування проводилося методом CAPI (особисті інтерв’ю вдома у респондента з використанням планшетів, computer-assisted personal interviews). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Із дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються урядом України. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%. Опитування проводилося 6-19 листопада 2020 року.

Як повідомляв УНН, за результатами опитування, проведеного у серпні поточного року, Росію вважають агресором, від якого треба захищатися і не підтримувати з ним жодних стосунків, 59,5% українців, а 9% вважають цю країну братньою щодо України.