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Почти 60% украинцев не верят, что РФ прекратит агрессию против Украины в случае отказа от ЕС и НАТО

Киев • УНН

 • 18036 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Почти 60% украинцев считают, что Россия не прекратит агрессию против Украины, даже если наша страна откажется от своего прозападного курса. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое было представлено в ходе дискуссии "Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества", передает корреспондент УНН.

Почти 60% украинцев не верят, что РФ прекратит агрессию против Украины в случае отказа от ЕС и НАТО

"Большинство украинцев (58,4%) не верит, что Россия прекратит свою агрессивную политику в отношении Украины, если та откажется от стремления присоединиться к ЕС и НАТО", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что только каждый пятый респондент - 21,82%, допускает эту возможность.

Выборка исследования составляет 2029 респондентов. Опрос проводился методом CAPI (личные интервью на дому у респондента с использованием планшетов, computer-assisted personal interviews). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Из исследования исключена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%. Опрос проводился 6-19 ноября 2020 года.

Как сообщал УНН, по результатам опроса, проведенного в августе текущего года, Россию считают агрессором, от которого надо защищаться и не поддерживать с ним никаких отношений, 59,5% украинцев, а 9% считают эту страну братской по отношениюк Украине.

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